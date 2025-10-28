Directorio de Empresas
Alteryx
Alteryx Éxito del Cliente Salarios

La compensación total promedio de Éxito del Cliente in India en Alteryx va desde ₹2.1M hasta ₹2.99M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

₹2.4M - ₹2.81M
India
Rango Común
Rango Posible
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Alteryx, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.4% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.40% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Éxito del Cliente en Alteryx in India está en una compensación total anual de ₹2,991,697. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alteryx para el puesto de Éxito del Cliente in India es ₹2,096,745.

