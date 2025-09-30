Directorio de Empresas
ALTEN
ALTEN Ingeniero de Software Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en ALTEN va desde CA$85.6K por year para Software Engineer I hasta CA$91.5K por year para Software Engineer II. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$88.4K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ALTEN. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer I
(Nivel de Entrada)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en ALTEN?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en ALTEN in Canada está en una compensación total anual de CA$103,085. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ALTEN para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$88,382.

