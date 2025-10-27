Directorio de Empresas
AlphaSights
AlphaSights Ventas Salarios

El paquete de compensación mediano de Ventas in United States en AlphaSights totaliza $135K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaSights. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Total por año
$115K
Nivel
-
Base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en AlphaSights?
Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ventas en AlphaSights in United States está en una compensación total anual de $150,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AlphaSights para el puesto de Ventas in United States es $80,000.

