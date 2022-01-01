Directorio de Empresas
AlphaSights
AlphaSights Salarios

El salario de AlphaSights va desde $74,625 en compensación total por año para un Marketing en el rango bajo hasta $240,790 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AlphaSights. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $150K

Ingeniero de Software Full-Stack

Diseñador de Producto
Median $130K
Ventas
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Reclutador
Median $80.5K
Atención al Cliente
$81.6K
Científico de Datos
$164K
Consultor de Gestión
$119K
Marketing
$74.6K
Gerente de Proyecto
$127K
Gerente de Ingeniería de Software
$241K
Capitalista de Riesgo
$83.6K
The highest paying role reported at AlphaSights is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $240,790. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSights is $127,400.

