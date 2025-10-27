Directorio de Empresas
AlphaSense
AlphaSense Gerente de Ingeniería de Software Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaSense. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

₹4.4M - ₹5.33M
India
Rango Común
Rango Posible
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AlphaSense, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en AlphaSense in India está en una compensación total anual de ₹5,673,824. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AlphaSense para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹4,059,719.

