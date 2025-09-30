Directorio de Empresas
AlphaSense
AlphaSense Ingeniero de Software Salarios en Greater Helsinki

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Helsinki en AlphaSense totaliza €72.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaSense. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Total por año
€72.3K
Nivel
L3
Base
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bono
€0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en AlphaSense?

€142K

Últimas Submisiones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AlphaSense, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en AlphaSense in Greater Helsinki está en una compensación total anual de €107,190. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AlphaSense para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Helsinki es €65,611.

