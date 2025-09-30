Directorio de Empresas
AlphaSense Ingeniero de Software Salarios en Greater Delhi Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Delhi Area en AlphaSense totaliza ₹3.59M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaSense. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Total por año
₹3.59M
Nivel
Senior Software Engineer
Base
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bono
₹299K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en AlphaSense?

₹13.94M

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AlphaSense, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at AlphaSense in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹5,812,456. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Ingeniero de Software role in Greater Delhi Area is ₹3,092,753.

