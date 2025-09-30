Directorio de Empresas
Allstate
Allstate Ingeniero de Software Salarios en Pune Metropolitan Region

La compensación de Ingeniero de Software in Pune Metropolitan Region en Allstate totaliza ₹2.19M por year para B2. El paquete de compensación year mediano in Pune Metropolitan Region totaliza ₹3.11M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allstate. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
A1
(Nivel de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.02M
₹0
₹162K
₹13.94M

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2.61M+ (a veces ₹26.14M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Allstate?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Allstate in Pune Metropolitan Region está en una compensación total anual de ₹4,356,331. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Allstate para el puesto de Ingeniero de Software in Pune Metropolitan Region es ₹3,113,526.

