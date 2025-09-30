Directorio de Empresas
Allstate
Allstate Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en Allstate totaliza $75.5K por year para A1. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $67.5K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allstate. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
A1
(Nivel de Entrada)
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Allstate?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Allstate in New York City Area sits at a yearly total compensation of $90,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Ingeniero de Software role in New York City Area is $67,477.

