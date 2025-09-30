La compensación de Ingeniero de Software in India en Allstate va desde ₹984K por year para B1 hasta ₹2.33M por year para B2. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹1.58M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allstate. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
