  • Salarios
  • Actuario

  • Todos los Salarios de Actuario

  • Greater Chicago Area

Allstate Actuario Salarios en Greater Chicago Area

La compensación de Actuario in Greater Chicago Area en Allstate totaliza $90K por year para Analyst. El paquete de compensación year mediano in Greater Chicago Area totaliza $105K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allstate. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en Allstate?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Actuario ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Actuario en Allstate in Greater Chicago Area está en una compensación total anual de $189,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Allstate para el puesto de Actuario in Greater Chicago Area es $105,000.

