Directorio de Empresas
Alloy
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Alloy Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Alloy va desde $100K hasta $142K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alloy. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$113K - $129K
United States
Rango Común
Rango Posible
$100K$113K$129K$142K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones envíos en Alloy para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Alloy, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Korkein ilmoitettu palkkaus Arquitecto de Soluciones roolille yrityksessä Alloy in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $142,279. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Alloy Arquitecto de Soluciones roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,077.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Alloy

Empresas Relacionadas

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos