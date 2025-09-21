Directorio de Empresas
Alloy
Alloy Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Alloy totaliza $170K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alloy. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$170K
Nivel
L2
Base
$170K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Alloy?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Alloy, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Alloy in United States está en una compensación total anual de $225,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alloy para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $168,009.

Otros Recursos