Alloy Therapeutics
Alloy Therapeutics Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en Alloy Therapeutics va desde $87.6K hasta $124K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alloy Therapeutics. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$99.2K - $113K
United States
Rango Común
Rango Posible
$87.6K$99.2K$113K$124K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Alloy Therapeutics?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Alloy Therapeutics in United States está en una compensación total anual de $124,490. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alloy Therapeutics para el puesto de Científico de Datos in United States es $87,565.

