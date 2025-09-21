La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United Arab Emirates en Allied Universal va desde AED 141K hasta AED 193K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allied Universal. Última actualización: 9/21/2025
Compensación Total Promedio
Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!