Directorio de Empresas
Allied Universal
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programa Técnico

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa Técnico

Allied Universal Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United Arab Emirates en Allied Universal va desde AED 141K hasta AED 193K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allied Universal. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

AED 153K - AED 181K
United Arab Emirates
Rango Común
Rango Posible
AED 141KAED 153KAED 181KAED 193K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Programa Técnico envíos en Allied Universal para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

AED 588K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de AED 110K+ (a veces AED 1.1M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Allied Universal?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Programa Técnico ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programa Técnico at Allied Universal in United Arab Emirates sits at a yearly total compensation of AED 193,216. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allied Universal for the Gerente de Programa Técnico role in United Arab Emirates is AED 141,131.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Allied Universal

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • PayPal
  • Lyft
  • Uber
  • Google
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos