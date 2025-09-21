Directorio de Empresas
Allied Universal
  • Gerente de Proyecto

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyecto

Allied Universal Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in United Arab Emirates en Allied Universal va desde AED 136K hasta AED 190K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allied Universal. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

AED 147K - AED 171K
United Arab Emirates
Rango Común
Rango Posible
AED 136KAED 147KAED 171KAED 190K
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Proyecto en Allied Universal in United Arab Emirates está en una compensación total anual de AED 190,444. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Allied Universal para el puesto de Gerente de Proyecto in United Arab Emirates es AED 136,031.

