Allied Universal
  • Salarios
  • Atención al Cliente

  • Todos los Salarios de Atención al Cliente

Allied Universal Atención al Cliente Salarios

El paquete de compensación mediano de Atención al Cliente in United States en Allied Universal totaliza $40K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allied Universal. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
Allied Universal
Customer Service
Philadelphia, PA
Total por año
$40K
Nivel
L1
Base
$40K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Allied Universal?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Atención al Cliente en Allied Universal in United States está en una compensación total anual de $52,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Allied Universal para el puesto de Atención al Cliente in United States es $40,498.

