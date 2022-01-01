Allen Institute for AI Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Allen Institute for AI va desde $111,976 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $382,080 para un Desarrollo Corporativo en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Allen Institute for AI. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
Median $213K
Desarrollo Corporativo
$382K
Científico de Datos
$190K

Recursos Humanos
$112K
Diseñador de Producto
$132K
Ventas
$184K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Allen Institute for AI es Desarrollo Corporativo at the Common Range Average level con una compensación total anual de $382,080. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Allen Institute for AI es $186,898.

Otros Recursos