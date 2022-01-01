AlixPartners Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de AlixPartners oscila entre $84,619 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior y $435,750 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AlixPartners. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Consultor de Gestión
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Analista de Negocios
$432K
Desarrollo de Negocios
$413K

Científico de Datos
$101K
Analista Financiero
$84.6K
Recursos Humanos
$199K
Gerente de Proyecto
$176K
Ingeniero de Software
$191K
Gerente de Programa Técnico
$221K
Preguntas Frecuentes

A legmagasabb fizetésű szerep a AlixPartners-nél a Consultor de Gestión at the Director level, évi $435,750 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A AlixPartners-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $210,050.

