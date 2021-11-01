Directorio de Empresas
Align Technology
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Align Technology Salarios

El salario de Align Technology va desde $8,645 en compensación total por año para un Diseñador Gráfico en el rango bajo hasta $257,280 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Align Technology. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
L6 $147K
L7 $150K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero Mecánico
Median $155K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Negocios
Median $120K
Gerente de Producto
Median $203K
Científico de Datos
Median $143K
Ingeniero Biomédico
$79.6K
Analista de Datos
$184K
Analista Financiero
$231K
Diseñador Gráfico
$8.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$257K
Legal
$124K
Consultor de Gestión
$142K
Marketing
$61.2K
Gerente de Proyecto
$256K
Analista de Ciberseguridad
$101K
Investigador UX
$126K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Najlepšie platenú pozíciu v Align Technology predstavuje Tecnólogo de la Información (TI) at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $257,280. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Align Technology je $145,111.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Align Technology

Empresas Relacionadas

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos