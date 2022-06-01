Aledade Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Aledade oscila entre $96,900 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior y $250,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aledade. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $250K
Gerente de Producto
Median $160K

Asistente Administrativo
$101K
Analista de Negocios
$99.5K
Analista de Datos
$96.9K
Legal
$139K
Diseñador de Producto
$158K
Reclutador
$128K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Aledade, las Concesiones de acciones/participaciones están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Aledade es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $250,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Aledade es $135,430.

