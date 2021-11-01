Alchemy Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Alchemy oscila entre $130,650 en compensación total por año para un Consultor de Gestión en el extremo inferior y $263,675 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Alchemy. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $240K
Consultor de Gestión
$131K
Gerente de Producto
$263K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Reclutador
$179K
Gerente de Ingeniería de Software
$264K
Investigador de Experiencia de Usuario
$149K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Alchemy es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $263,675. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Alchemy es $209,550.

