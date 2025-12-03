AlayaCare Atención al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Atención al Cliente in Canada en AlayaCare va desde CA$63.3K hasta CA$86.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlayaCare. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio $49.6K - $58.8K Canada Rango Común Rango Posible $45.8K $49.6K $58.8K $62.7K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en AlayaCare ?

