El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Alarm.com totaliza $220K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alarm.com. Última actualización: 12/3/2025
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Alarm.com, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:
20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 2nd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 3rd-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 4th-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)
0%
AÑO 1
40%
AÑO 2
0%
AÑO 3
40%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Alarm.com, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:
0% se adquiere en el 1st-AÑO (NaN% por período)
40% se adquiere en el 2nd-AÑO (40.00% anual)
0% se adquiere en el 3rd-AÑO (NaN% por período)
40% se adquiere en el 4th-AÑO (40.00% anual)
20% se adquiere en el 5th-AÑO (20.00% anual)
