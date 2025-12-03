Directorio de Empresas
Alan
Alan Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in France en Alan va desde €57.3K hasta €81.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alan. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$75.7K - $88.6K
France
Rango Común
Rango Posible
$66K$75.7K$88.6K$94.2K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Alan, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

7 years post-termination exercise window.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Alan in France está en una compensación total anual de €81,689. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alan para el puesto de Reclutador in France es €57,252.

