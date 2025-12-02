Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Marketing in France en Alan va desde €34.4K hasta €48.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alan. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$42.9K - $49.9K
France
Rango Común
Rango Posible
$39.6K$42.9K$49.9K$55.5K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Alan, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

7 years post-termination exercise window.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Marketing en Alan in France está en una compensación total anual de €48,108. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alan para el puesto de Marketing in France es €34,363.

