Akvelon Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Kazakhstan en Akvelon va desde KZT 7.76M hasta KZT 11.3M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Akvelon. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $17.4K - $19.8K Kazakhstan Rango Común Rango Posible $15.2K $17.4K $19.8K $22.1K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Akvelon ?

