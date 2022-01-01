AKQA Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de AKQA oscila entre $12,040 en compensación total por año para un Gerente de Diseño de Producto en el extremo inferior y $130,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AKQA. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $130K
Diseñador de Producto
Median $65K
Analista de Negocios
$81.8K

Redactor Publicitario
$63.8K
Marketing
$119K
Gerente de Diseño de Producto
$12K
Gerente de Proyecto
$112K
Gerente de Ingeniería de Software
$106K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en AKQA es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $130,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en AKQA es $93,899.

