Airtel Africa
Airtel Africa Salarios

El salario de Airtel Africa va desde $5,814 en compensación total por año para un Gerente de Operaciones de Negocio en el rango bajo hasta $241,200 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Airtel Africa. Última actualización: 11/16/2025

Ingeniero de Software
Median $21.6K

Ingeniero de Software Backend

Contador
$23.1K
Gerente de Operaciones de Negocio
$5.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Tecnólogo de la Información (TI)
$23.1K
Gerente de Producto
$53.4K
Gerente de Proyecto
$43.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$241K
Arquitecto de Soluciones
$59.9K
El puesto con mayor remuneración reportado en Airtel Africa es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $241,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Airtel Africa es $33,476.

