Directorio de Empresas
Airbus
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Munich Metro Region

Airbus Ingeniero de Software Salarios en Munich Metro Region

La compensación de Ingeniero de Software in Munich Metro Region en Airbus totaliza €80K por year para L2. El paquete de compensación year mediano in Munich Metro Region totaliza €83.7K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Airbus. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Nivel de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

€142K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26.6K+ (a veces €266K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Airbus?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Самый высокий пакет вознаграждения для Ingeniero de Software в Airbus in Munich Metro Region составляет €118,617 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Airbus для позиции Ingeniero de Software in Munich Metro Region составляет €83,680.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Airbus

Empresas Relacionadas

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos