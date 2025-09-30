Directorio de Empresas
Airbus
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • France

Airbus Ingeniero de Software Salarios en France

La compensación de Ingeniero de Software in France en Airbus totaliza €56.4K por year para l3. El paquete de compensación year mediano in France totaliza €42.6K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Airbus. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Junior Software Engineer
L1(Nivel de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
l3
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26.6K+ (a veces €266K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Airbus?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Airbus in France está en una compensación total anual de €65,837. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Airbus para el puesto de Ingeniero de Software in France es €41,565.

Otros Recursos