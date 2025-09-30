Directorio de Empresas
Airbus Ingeniero Mecánico Salarios en Hamburg Metro Region

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Airbus. Última actualización: 9/30/2025

€142K

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en Airbus?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en Airbus in Hamburg Metro Region está en una compensación total anual de €71,933. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Airbus para el puesto de Ingeniero Mecánico in Hamburg Metro Region es €71,151.

Otros Recursos