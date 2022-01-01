Directorio de Empresas
Air Liquide
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Air Liquide Salarios

El rango de salarios de Air Liquide oscila entre $3,681 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior y $124,773 para un Investigador de Experiencia de Usuario en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Air Liquide. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $63.8K
Contador
$35.3K
Asistente Administrativo
$17.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ingeniero Biomédico
$84.6K
Analista de Negocios
$58.7K
Desarrollo de Negocios
$45.4K
Servicio al Cliente
$31.6K
Analista de Datos
$80.4K
Científico de Datos
$122K
Ingeniero Eléctrico
$104K
Analista Financiero
$3.7K
Tecnólogo de la Información (TI)
$99.5K
Ingeniero Mecánico
$51.6K
Gerente de Proyecto
$58.9K
Arquitecto de Soluciones
$19.1K
Compensación Total
$16.6K
Investigador de Experiencia de Usuario
$125K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Air Liquide es Investigador de Experiencia de Usuario at the Common Range Average level con una compensación total anual de $124,773. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Air Liquide es $58,667.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Air Liquide

Empresas Relacionadas

  • Doctolib
  • Cure.Fit
  • Dialogue
  • Mindbody
  • Tempo
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos