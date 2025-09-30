Directorio de Empresas
AIG
  Salarios
  Information Technologist (IT)

  Todos los Salarios de Information Technologist (IT)

  New York City Area

AIG Information Technologist (IT) Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Information Technologist (IT) in New York City Area en AIG totaliza $94.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AIG. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Total por año
$94.3K
Nivel
hidden
Base
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en AIG?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $299,875. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in New York City Area is $101,300.

