AI21 Labs
AI21 Labs Salarios

El salario de AI21 Labs va desde $98,225 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $163,785 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AI21 Labs. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $145K
Atención al Cliente
$98.2K
Gerente de Producto
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas Frecuentes

A função com maior remuneração relatada na AI21 Labs é Gerente de Producto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $163,785. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na AI21 Labs é $144,883.

