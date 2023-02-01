Agency for Science, Technology and Research Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Agency for Science, Technology and Research va desde $48,215 en compensación total por año para un Ingeniero Químico en el rango bajo hasta $91,734 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Agency for Science, Technology and Research. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $78.8K

Científico de Investigación

Científico de Datos
Median $91.7K
Ingeniero Biomédico
$73.6K

Ingeniero Químico
$48.2K

Ingeniero de Investigación

Analista de Datos
$49.5K
Ingeniero de Hardware
$66.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Agency for Science, Technology and Research es Científico de Datos con una compensación total anual de $91,734. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Agency for Science, Technology and Research es $70,028.

