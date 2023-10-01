Directorio de Empresas
AFRY
AFRY Salarios

El rango de salarios de AFRY oscila entre $52,470 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $97,111 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AFRY. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $52.5K
Analista de Negocios
$85.4K
Científico de Datos
$55.9K

Ingeniero de Hardware
$53.2K
Consultor de Gestión
$97.1K
Preguntas Frecuentes

El rol més ben pagat informat a AFRY és Consultor de Gestión at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $97,111. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a AFRY és de $55,853.

