Afresh Salarios

El rango de salarios de Afresh oscila entre $161,700 en compensación total por año para un Marketing en el extremo inferior y $210,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Afresh. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $210K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Recursos Humanos
$209K
Marketing
$162K

Diseñador de Producto
$164K
Ingeniero de Ventas
$169K
Arquitecto de Soluciones
$186K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Afresh is Ingeniero de Software with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afresh is $177,538.

