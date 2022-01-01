Afiniti Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Afiniti va desde $6,992 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $189,050 para un Diseñador de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Afiniti. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Científico de Datos
Median $139K
Ingeniero de Software
Median $7K
Analista de Datos
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negocios
$79.6K
Analista Financiero
$21.4K
Marketing
$19.9K
Diseñador de Producto
$189K
Gerente de Producto
$17.3K
Gerente de Ingeniería de Software
$166K
Arquitecto de Soluciones
$129K
Preguntas Frecuentes

