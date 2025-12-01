La compensación total promedio de Operaciones de Atención al Cliente en Affirm va desde CA$62.4K hasta CA$90.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Affirm. Última actualización: 12/1/2025
Compensación Total Promedio
50%
AÑO 1
50%
AÑO 2
En Affirm, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 2 años:
50% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% trimestral)
50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Affirm, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Affirm, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
