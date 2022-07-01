Directorio de Empresas
Aera Technology
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Aera Technology Salarios

El rango de salarios de Aera Technology oscila entre $13,065 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $348,250 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aera Technology. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Jefe de Gabinete
$197K
Científico de Datos
$13.1K
Marketing
$15.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Gerente de Proyecto
$123K
Ventas
$348K
Ingeniero de Software
$124K
Gerente de Programa Técnico
$53K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Aera Technology is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aera Technology is $122,912.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Aera Technology

Empresas Relacionadas

  • Andela
  • Zoho
  • Whatfix
  • Epicor
  • Plex Systems
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos