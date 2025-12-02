Directorio de Empresas
A+E Networks
A+E Networks Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en A+E Networks totaliza $207K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de A+E Networks. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
company icon
A+E Networks
Software Engineering Manager
New York, NY
Total por año
$207K
Nivel
Senior Director
Base
$180K
Stock (/yr)
$0
Bono
$27K
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en A+E Networks?
Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en A+E Networks in United States está en una compensación total anual de $307,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en A+E Networks para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $205,200.

