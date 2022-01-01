Directorio de Empresas
Advantest
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Advantest Salarios

El rango de salarios de Advantest oscila entre $30,475 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior y $263,310 para un Ingeniero Eléctrico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Advantest. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $138K

Ingeniero/a de Aseguramiento de Calidad (QA)

Servicio al Cliente
$38K
Analista de Datos
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ingeniero Eléctrico
$263K
Ingeniero de Hardware
$150K
Marketing
$146K
Ingeniero Mecánico
$41.8K
Diseñador de Producto
$30.5K
Gerente de Programa
$254K
Gerente de Proyecto
$239K
Gerente de Programa Técnico
$249K
Escritor Técnico
$59.3K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Advantest es Ingeniero Eléctrico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $263,310. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Advantest es $141,863.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Advantest

Empresas Relacionadas

  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Lam Research
  • ASML
  • KLA
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos