Advantech Ingeniero de Software Salarios en Greater Taipei Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Taipei Area en Advantech totaliza NT$969K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Advantech. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Total por año
NT$969K
Nivel
L1
Base
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Bono
NT$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Advantech?

NT$5.09M

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Advantech in Greater Taipei Area está en una compensación total anual de NT$1,305,317. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Advantech para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Taipei Area es NT$1,033,896.

Otros Recursos