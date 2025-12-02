Directorio de Empresas
Adrenaline Shoc
Adrenaline Shoc Investigador de UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador de UX in Italy en Adrenaline Shoc va desde €32.2K hasta €44K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Adrenaline Shoc. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$39.8K - $48.1K
Italy
Rango Común
Rango Posible
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Adrenaline Shoc?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Investigador de UX en Adrenaline Shoc in Italy está en una compensación total anual de €43,957. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Adrenaline Shoc para el puesto de Investigador de UX in Italy es €32,210.

