ADP
La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en ADP va desde $89.3K hasta $122K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$95.6K - $116K
United States
Rango Común
Rango Posible
$89.3K$95.6K$116K$122K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En ADP, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (Infinity% por período)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Datos en ADP in United States está en una compensación total anual de $121,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ADP para el puesto de Analista de Datos in United States es $89,250.

Otros Recursos

