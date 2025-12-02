La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en ADP va desde $89.3K hasta $122K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADP. Última actualización: 12/2/2025
Compensación Total Promedio
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En ADP, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (Infinity% por período)
