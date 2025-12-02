Directorio de Empresas
ADNOC
ADNOC Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in United Arab Emirates en ADNOC va desde AED 389K hasta AED 566K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADNOC. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$122K - $139K
United Arab Emirates
Rango Común
Rango Posible
$106K$122K$139K$154K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en ADNOC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en ADNOC in United Arab Emirates está en una compensación total anual de AED 566,395. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ADNOC para el puesto de Ingeniero Mecánico in United Arab Emirates es AED 388,796.

Otros Recursos

