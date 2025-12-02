Directorio de Empresas
ADNOC
  • Salarios
  • Ingeniero Geológico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Geológico

ADNOC Ingeniero Geológico Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Geológico in United Arab Emirates en ADNOC totaliza AED 630K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ADNOC. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
company icon
ADNOC
Geological Engineer
Abu Dhabi, AZ, United Arab Emirates
Total por año
$172K
Nivel
L3
Base
$147K
Stock (/yr)
$0
Bono
$24.5K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
16 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ADNOC?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Geológico en ADNOC in United Arab Emirates está en una compensación total anual de AED 762,020. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ADNOC para el puesto de Ingeniero Geológico in United Arab Emirates es AED 669,476.

