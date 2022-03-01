ADNOC Salarios

Directorio de Empresas
ADNOC
El rango de salarios de ADNOC oscila entre $70,446 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $196,943 para un Ingeniero Geológico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ADNOC. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Ingeniero Geológico
$197K
Ingeniero Mecánico
$130K
Gerente de Proyecto
$163K

Ingeniero de Software
$70.4K
Gerente de Programa Técnico
$108K
El puesto con el salario más alto reportado en ADNOC es Ingeniero Geológico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $196,943. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en ADNOC es $130,029.

