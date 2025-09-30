Directorio de Empresas
ACV Auctions
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

  • Buffalo Area

ACV Auctions Gerente de Ingeniería de Software Salarios en Buffalo Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Buffalo Area en ACV Auctions totaliza $200K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ACV Auctions. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Total por año
$200K
Nivel
hidden
Base
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bono
$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ACV Auctions?

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en ACV Auctions in Buffalo Area está en una compensación total anual de $295,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ACV Auctions para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Buffalo Area es $200,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para ACV Auctions

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sabre
  • Navient
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos